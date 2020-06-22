小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）是大聯盟名人堂球星，生涯曾效力西雅圖水手、辛辛那提紅人以及芝加哥白襪，曾經有球迷希望他為紐約洋基效力，不過被他斬釘截鐵地拒絕了，小葛當時跟對方說：「如果洋基是唯一一支能給我合約的球隊，我將會退休。」至於為何如此憎恨洋基？小葛也在他的紀錄片上說分明。

《MLB Network》網站稍早釋出小葛瑞菲的紀錄片，他也在影片中細數與洋基的恩怨情仇；事實上，小葛的父親老葛瑞菲（Ken Griffey）職業生涯曾在1982至1986年效力過洋基，也因為這樣，小葛有機會進入到洋基的休息室，但這同時也是他與洋基交惡的開端。

小葛當時和父親一起待在球團休息室，豈料時任洋基教頭馬丁（Billy Martin）就突然要小葛閉嘴、不要吵鬧，而當時小葛認為自己被針對，因為其他球員的小孩也都在講話。

事發後，老葛也認為自己的兒子被馬丁針對，因為他曾在1976年世界大賽率領紅人橫掃洋基，當時的總教練正好就是馬丁，不過這並非小葛在紐約唯一一次受到不平等對待。

小葛繼續說道：「另一個例子是我去拜訪父親時，一名保全走向前跟我說『史坦布瑞納（George Steinbrenner）不喜歡閒雜人等待在球員休息區。』」老葛聽到這句話後，當下十分詫異：「什麼？這是我兒子耶！」隨後便請小葛回到休息室，不過也叮嚀他回頭看看內特爾斯（Graig Nettles）的兒子，對方正在三壘接滾地球，也是因為這些經歷，小葛對洋基的仇恨也就越來越深。

1987年，小葛在首輪第1指名被水手選上，開始了他的職業生涯，並在1989年登上大聯盟，1995年率隊殺進季後賽，並在分區系列賽碰頭洋基，當時有位球迷希望他來紐約打球，但有鑑於兒時一些不美好的經歷，他當下便說：「不要，如果洋基是最後一支……是唯一一支可以提供我合約的球隊，那麼我會退休。」

據《紐約郵報》（New York Post）報導，老葛曾在1999年時希望兒子停止對洋基的仇恨，但似乎沒起到任何作用，因為洋基曾經在2003年試圖透過交易網羅小葛，但卻沒有下文，小葛直到2008年球季結束後才成為自由球員，最後他選擇回到水手，並在2010年球季結束後退休。

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(中時電子報)