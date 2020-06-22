新莊地王，公開即熱銷

深耕新莊10年的冠德建設，過去在區域內推出7大個案，每案皆以零餘屋轟動業界。這一次【冠德泰極】表現更是出奇亮眼，即使在全球疫情爆發的半年內，接待中心每月來人依舊超過200組，成為區域內最熱銷的建案。

實地走訪「冠德泰極」之後，便能體會「好產品自己會說話」的真諦，從品牌力、區域發展、地段機能到建築實力，方方面面超越想像，賣得好毫不意外。

雙捷運、雙公園，星巴克、全聯當鄰居

A+地段「冠德泰極」，散步450米捷運幸福站，3站直抵板橋車站，環球購物中心、大遠百、誠品…一次擁有。同時，基地鄰近機場捷運A3站，輕快30分鐘直達第二航廈，吸引大量航空菁英前來賞屋。

除了超強雙捷運優勢之外，【冠德泰極】100米近距千坪福美公園、散步5分鐘即達萬坪頭前運動公園。並且，站上頭前重劃區內最精緻的商業區，有星巴克、露易莎、全聯、萊爾富精彩相伴。

冠德泰極的外觀。/圖由業者提供

頭前規格最高，29層鋼骨大造，凌空摘星俱樂部

越是看不見的地方越用心，【冠德泰極】精鑄鋼骨與140支BRB制震器，比照北市百坪豪宅的安全規格，另外，防疫概念是當下最重要的趨勢，，【冠德泰極】戶戶當層排氣規劃，用心達成健康安心的好生活。

至於冠德向來最引以為傲的公設規劃，此次亦發揮得淋漓盡致，【冠德泰極】將600坪豪奢公設，獻給懂生活的品味菁英，從飯店款待到享樂休閒，從氣質人文到活潑好動，不但有遠見圖書館，還有凌空摘星俱樂部，讓消費者體驗天天渡假的貴氣，並發自內心的為自己的家，感到驕傲！

不是英雄不聚首，電子新貴、機師、設計師一致指名

千金買鄰是房地產永恆不變的吸引力法則，目前【冠德泰極】已購客皆為年輕、時尚的優秀菁英，從事行業以科生技人、金融高階主管、資訊工程師、室內設計師、機師、新創老闆與知名網紅…等，【冠德泰極】以完美優勢吸引住戶，打造一如紐約、倫敦與東京的精品飯店氛圍。

冠德泰極

坪數：26-48坪

房型：2-3房

地址：新莊區思源路296巷口 捷運幸福站旁

電話：02-8992-3688

(中時電子報)