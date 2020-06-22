觀眾看喬柯維奇打表演賽，沒有保持社交距離。（美聯社資料照）

球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在疫情中舉辦表演賽，還開放觀眾入場，數萬名觀眾只有很少人戴口罩，早就遭到外界質疑。輕忽疫情的結果是有人中鏢了，狄米卓夫(Grigor Dimitrov)本周宣告確診新冠肺炎，整個賽事中斷，接觸者全都得檢驗。

喬帥開賽前就把責任推得一乾二淨，他對《美聯社》說：「你可以批評我們的做法很危險，這不是我決定的，我只是遵照塞爾維亞政府的指示，我們標準跟英美不同。疫情奪走很多人命，但生活總得繼續，身為運動員我們想要比賽。」結果這場亞德里亞網球巡迴賽(Adria Tour)於6月13日照常開打。

塞爾維亞開始對防疫解禁，現在要求社交距離1公尺，只使用一半觀眾席。雖然網球比賽不需要肢體接觸，問題是參賽選手沒有做好防疫措施，擁抱、近距離接觸、共用麥克風、擠在人群裡自拍等危險動作全部出爐，觀眾也坐得太滿。

喬柯維奇之前說過他不喜歡美網的防疫太嚴格，這場慈善賽卻像是對病毒敞開大門，澳媒以「Shocking」來形容他們的糟糕防疫。球迷在網路嘲諷說：「可能塞爾維亞已經做出了疫苗，然後自己藏著用吧。」

(中時電子報)