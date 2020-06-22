女神鍾麗緹與小12歲的張倫碩在2015年合作真人秀《因為愛》擦出愛火，姊弟戀情在隔年步入禮堂，鍾麗緹當張太太後，她也把3個女兒的姓都改成張，而昨（21日）是國際父親節，鍾麗緹也感性發文提到3個女兒與張倫碩的互動。

6月的第3個星期日是國際父親節，鍾麗緹昨也應景在網上發文，感性談張倫碩，她放閃喊張倫碩是「我親愛的老公」，鍾麗緹表示在張倫碩的呵護下，讓她覺得自己就像少女，「直到現在我都感覺像在度蜜月一樣」。

鍾麗緹進一步提到，孩子們愛張倫碩也崇拜他「在他們成長的路上，你會教他們對與錯，讓他們用善良去待他人」，最後並感性說：「謝謝你我的靈魂伴侣，父親節快樂，愛你」。

鍾麗緹的2女兒發文喊張倫碩是最愛的爸爸「感谢你陪伴我們成長，永遠愛你」，小女兒也發文：「謝謝你像一棵大樹一樣保護我們，教育我們，一直呵護我們，你是最好的爸爸，愛你」，字字句句揪心感動眾人。

(中時電子報)