民眾黨今日於臉書發文表示，民進黨提出的監察委員被各方反彈後，被提名人自己出來婉拒提名，替民進黨化解一次尷尬的危機。然而民進黨的髮夾彎相當多，這種朝令夕改的方式，還不如一開始就堅持本位，拒不搖擺，才不會每天髮夾彎，經常上演「頭文字DPP」的戲碼。

民眾黨指出，俗話說，彎得過就拓海，彎不過就填海，猶疑之間飄移搖擺。也這邊提出「民進黨的19大髮夾彎」供外界檢視。

選前「礦業法」，選後「沒辦法」。

選前「居住正義」，選後「影響經濟」。

選前「華航更名」，選後「下週才行」。

選前「不漲電價」，選後「緩漲電價」。

選前「保證兩休」，選後「一例一休」。

選前「司法要改制」，選後「強推參審制」。

選前「香港要撐住」，選後「關心不介入」。

選前「不砍七天假」，選後「砍掉七天假」。

選前「高喊抗中保台」，選後「護照更名蓋牌」。

選前「批評內閣千歲」，選後「平均六十二歲」。

選前「主張廢除監考兩院」，選後「提好提滿都進監院」。

選前「國家統一修掉真讚」，選後「在野同意但我撤案」。

選前「詐欺犯勿遣返大陸」，選後「無人批評當今政府」。

選前「努力推動無核家園」，選後「估計要再過五十年」。

選前「總統不得兼黨主席」，選後「這是好事沒有問題」。

選前「保釣喊得不遺餘力」，選後「共同開發擱置爭議」。

選前「中華台北自我矮化」，選後「中華台北沒有矮化」。

選前「ECFA是毒藥糖衣」，選後「建立兩岸良好關係」。

選前「與勞工站在一起」，選後「勞工假太多，跟你老闆說」。

民眾黨說，5連髮夾彎已經不是車技的極限，在19連髮夾彎之下，如果彎不過，「海沒有加蓋」就不是民進黨可以攻擊別人的名詞，而是民進黨需要在意的事情了。

(中時 )