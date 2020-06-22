端午節將屆，因應回收物價格下跌致影響生計，北市環保局關懷資收個體戶，除了環保署核定每人每月補助5000元外，環保局再加碼補助1000元，每人每月最高可獲6000元補助。

在端午節前夕，環保局長劉銘龍代表市府，特地前往資收個體戶工作地點慰問、關懷，除加碼補助外，同時發送國產優質米、端午賀禮與反光背心，提前祝賀佳節。

環保局指出，新冠肺炎疫情期間，一般回收物價格普遍下滑，「資收關懷計畫」提供優於回收市場的價格，提升對第一線資收個體戶的照顧。例如廢紙容器補助單價為每公斤18元、廢玻璃容器補助每公斤7元、廢塑膠容器補助每公斤12元，以高於市場價格1至10倍不等的價格補助收購，資收個體戶可多樣化項目來組合收集。

劉銘龍表示，資收個體戶是資收體系中不可或缺的一環，近年來資收物回收價格持續低落，已影響資收個體戶生計。環保署推動「資收關懷計畫」，可實質幫助這群基層資收戶，透過補助和到府回收，具體且有效減輕生活負擔，協助度過難關。

劉也主張這項政策應持續推動下去，也感謝資收個體戶對於北市資源回收貢獻，並呼籲市民共同關懷，讓資源回收工作更有溫度。

另外，為減少個體戶載運資源回收物至回收商變賣來回奔波的辛苦，環保局以專人專車到府回收，依補助單價，現場秤重計價，每人每月最高可獲得6000元補助。

(中時 )