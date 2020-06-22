衛福部今天公布最新監測數字顯示，進入6月以來，全台因熱傷害送醫已高達385人次；醫師提醒，利用環境溫度和相對溼度來計算出實際感受體感溫度的「熱指數」，已經飆升至42度，落入「危險」區間，長時間暴露會熱中暑。

近日連日高溫，加上昨天適逢日環食登場，不少人頂著大太陽長時間待難戶外，根據衛福部統計，6月20日就有33人次因熱傷害送醫，6月21日一天也有21人次。

衛福部統計的熱傷害包括：中暑、熱暈厥、熱痙攣、中熱衰竭以及過熱等，今年進入6月以來，截至6月21日止，全台熱傷害送醫人次已達385人次。不過和去年同期467人次相比並沒有增加。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡說，造成熱傷害有外在以及內在兩大因素，外在包括溫度、溼度以及太陽等，而外在因素近來以「熱指數」的飆升最為明顯，已經落入橙色的「危險」範圍，而熱指數偏高，民眾一定要注意，最好喊停戶外運動，且不要等到感覺口渴才補充水分，一般狀況下應每半小時到一小時補水一次；若運動或戶外工作，則每15分鐘到20分鐘補水一次。

朱柏齡說，內在因素則包括疾病、身體以及藥物的影響，包括慢性病人、年紀大的、急性疾病者，皆是高危險群，而如果有睡眠不佳、體力差、肥胖等問題也容易發生熱傷害。要特別提醒的是，部分藥物可能抑制排汗或利尿，也會增加熱天裡熱傷害的機率，尤其要特別注意。

國健署提醒，體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等，都是熱傷害的身體徵兆，務必要迅速離開高溫的環境、可透過如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等來降低溫度，或是飲用加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

(中時 )