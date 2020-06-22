政府推動社會住宅成效一再遭外界，營建署今天表示，第一階段到2020年目標確定可以達成，而第二階段將由中央主導並加速推動。不過，對於包租代管成效不彰，內政部表示，台灣大多數的房東年齡層約在55到80歲之間，未來將加強宣傳。

營建署表示，8年20萬戶社會住宅，是以住宅存量2.5％為規劃，以直接興建12萬戶及包租代管8萬戶的方式辦理。第一階段社會住宅直接興建部分的目標為4萬戶，由於社會住宅興建期間視規模大小不同，約需2年至4年不等，依據行政院核定的社會住宅興辦計畫，工程完成發包表示該社會住宅已確定興建，即納入達成數計算。

截至5月31日止，各縣市政府、住都中心及國營事業社會住宅興辦案件，既有戶數6515戶、新完工9374戶、興建中及待開工22976戶，合計38865戶，達成率97.2％，加上年底前預定完成工程發包戶數約4000多戶，109年4萬戶的目標確可達成。

營建署表示，過去4年主要由地方政府自行興建社會住宅，從編列預算、規劃設計到工程發包過程中，常會遭遇年度預算不足、設計時需整合社福及幼托設施、民眾意見過多導致規劃設計時程冗長，造成社會住宅興建緩慢等困難。因此，第二階段將由國家住都中心向銀行融資興建，可以避免預算編列時程延誤，並藉由租金長期攤還融資，內政部再補足非自償性資金差額。

此外，營建署也自2018年即超前部署完成合適興建社宅用地盤點，過程中直接整合所需要的房型設計，並協調地方政府直接納入社福和幼托設施，藉由過去的經驗快速整合需求。

營建署說，為加速後續的設計監造作業，並考量住都中心人力資源尚有不足，雙北社宅興建由住都中心自行辦理，其他地區由住都中心發包後，由營建署接手履約管理，雙方合作加速未來300處社會住宅興建。目前已經發包11處社會住宅之專案履約管理，今年會完成統包工程發包。營建署也已指示16處興建基地，今年至少會完成履約管理作業。

至於推動社會住宅包租代管政策，營建署表示，透過獎勵、補助及專業服務，引導房東提供房屋，並由租賃住宅業者居間協助弱勢及一般房客入住。從目前申請參加的房東年齡層分析大部分為40到55歲，屬於較為理性分析的重點客群，但台灣大多數的房東年齡層約在55到80歲之間，未來將加強宣傳。

(中時 )