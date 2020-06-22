疫情席捲全球，也讓一些發展中國家處境更為困難。為緩和這些國家所受的衝擊，近期二十國集團（G20）提出緩債倡議。中國人民銀行前行長周小川表示，對於解決發展中國家由於疫情加重的債務負擔，緩債計畫是有效措施之一，但也應看到全球範圍內的債務過重問題有多方面原因，不能都放在疫情框架內解決，同時希望G20這類國際機構起到更大的作用。

財新網報導，周小川22日出席「2020財新夏季峰會」時稱，緩債計畫能夠減緩由於疫情所產生和加重的那些困難，但我們也要認識全球範圍內有相當一部分債務過重的問題是有多種原因的，其中很多原因和疫情本身無關。例如目前全球關注的阿根廷的債務問題就和疫情沒有太直接的關係。

周小川稱，疫情當然可能在一定程度上加重當前的問題，但也不可能把所有這些問題都放在這個疫情架構內來解決，還是要回到各找各的解決辦法，針對各自產生的原因和病情吃不同的藥，在哪摔倒在哪爬起來。周小川表示，疫情發生之前就存在發展中國家的債務可持續問題，疫情的發生使這個問題加重了，並可能更得以重視。

他同時強調國際組織應該在其中起到更大的作用，但最根本的解決辦法是幫助這些國家增強生產力。他稱，國際機構在應對債務問題上爭論多年，各持不同觀點，始終沒有真正找到針對高債務高槓桿的有效機制，所以還需要深入研究。

(工商 )