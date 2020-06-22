櫃買中心今（22）日表示，揚秦國際企業（2755）今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是觀光業。

根據櫃買中心資料顯示，揚秦國際企業成立於民國104年8月間，董事長兼總經理為卓元裕，主要經營業務是連鎖餐飲之經營及相關產品銷售，送件時資本額為1億8,000萬元。揚秦國際企業去（108）業績，營收12億9,816萬元，稅前盈餘8,004萬元，稅後盈餘6,267萬元，每股稅後盈餘3.48元。

(工商 )