根據美國媒體報導指出，已故「小飛俠」布萊恩送給父親當年奪冠的冠軍戒，如今這枚冠軍戒將送到拍賣平台，預估拍賣價高達25萬美元(約台幣739萬元)。

布萊恩年初搭乘直升機意外墜毀導致與女兒過世，布萊恩遺孀瓦妮莎狀告直升機公司並且索賠，然而布萊恩周邊物品價格水漲船高，當中就包含了當年送給雙親的幾件商品，其中最搶手的莫過於兩枚冠軍戒了。

布萊恩職業生涯共計率領球隊奪得5次總冠軍，2000年是他生涯第一次奪冠，當時布萊恩買了兩枚冠軍戒送給雙親，不過布萊恩與雙親後來鬧得不是很愉快，甚至布萊恩雙親為了要賣掉兒子的紀念物品而告上法院，經過調解後，布萊恩同意父母出售6件物品，當中就包含了這兩枚冠軍戒。

布萊恩父母在2013年用28萬美元賣掉這兩枚冠軍戒，如今這兩枚冠軍戒價格飆升，5月下旬布萊恩送給母親的冠軍戒被匿名收藏家以20.6萬美元(約台幣616萬元)買下，至於布萊恩送給父親的冠軍戒則被已被放到拍賣行，專家預估這枚冠軍戒的最終收藏價格將狂飆至25萬美元。

(中時 )