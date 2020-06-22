擔憂全球出現新冠肺炎第二波大流行，周一日經225指數低開127點，晨收小跌14.8點，為22464點。日經午休後小漲69點，為22548點，東證一部更小漲1.6點，報1584點。標普500指數期貨在上午上漲0.4%。

在次級的非類指數中，鋼鐵製造漲1.39%，與疫情發展關聯度高的製藥類股漲1.26%，為上午表現最好的分類。

美國在周六單日新增病例數創下五月初以來新高，世界衛生組織公布周日全球單日新增人數新高，其中以北美和南美新增人數最多。蘋果更提早警覺，在上周五稍晚關閉美國11家蘋果商店，上午在日經的相關蘋概股皆下跌，阿爾卑斯電器(Alps Alpine)跌1.25%，村田製作所(Murata)跌1.01%，羅姆(Rohm)跌0.67%。

周六傳出東芝計畫出脫手中記憶體業務，即Kioxia控股的四成持股，市場預期東芝可擺脫不擅長事業，上午東芝上漲6.28%。

(時報資訊)