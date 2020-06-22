光晟生技今日送件申請登錄興櫃股票 12:392020/06/22 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（22）日表示，光晟生技（7561）今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 光晟生技成立於民國94年3月間，董事長兼總經理為呂春美，主要經營業務是生技健康產品研發及代工業務、功能性醫學檢測業務、細胞儲存服務等，送件時資本額為2億6,731萬元。光晟生技去（108）業績，營收1億8,193萬元，稅前盈餘2,170萬元，稅後盈餘萬1,948元，每股稅後盈餘0.73元。 (工商 ) #生技 #光晟 #送件申請 #登錄興櫃 #櫃買中心 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！剩3天…端午會變盤？專家洩口風 - 財經 價格太驚人！傳iPhone 12將有4G版 陸手機廠剉咧等 - 財經 陸企龍頭炸翻市場！老謝驚爆台商大危機 - 財經 悲劇！20歲大學生炒股暴虧2千萬 結局太驚人… - 財經 全球聰明錢往哪跑？4國家股市狂到爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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