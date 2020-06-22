櫃買中心今（22）日表示，光晟生技（7561）今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

光晟生技成立於民國94年3月間，董事長兼總經理為呂春美，主要經營業務是生技健康產品研發及代工業務、功能性醫學檢測業務、細胞儲存服務等，送件時資本額為2億6,731萬元。光晟生技去（108）業績，營收1億8,193萬元，稅前盈餘2,170萬元，稅後盈餘萬1,948元，每股稅後盈餘0.73元。

(工商 )