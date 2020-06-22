39億國旅補助7月上路，交通部透露，上周已開會盤點交通部及所屬事業單位「在既有年度預算內、原定使用方向不變」的情況下，像是員工訓練、會議座談等，究竟有多少資源可投入國旅？據了解，交通部連同旗下台鐵、中華郵政、港務公司等事業單位，經盤點將有1.6億經費可投入，約可創造6.8萬位國旅人次。

近日各部會都在盤點年度經費可投入國旅的額度，財政部10日就宣布，要串連公股事業機構加碼辦理員工國內旅遊，預計創造21萬旅遊人次，經費達8.9億元。而經濟部轄下的國營事業、公股企業，也將消費5.5億元、創造18萬旅遊人次。

交通部官員說，上周由高層召集內部會議，邀本部及旗下事業單位，盤點可用的年度預算，除了既有的事業單位員工旅遊、員工訓練，對於邊境管制尚未解禁，受創依然嚴重的單位，像是桃園機場、都會型大型飯店等，都有在思考以實際行動協助。

官員舉例，原訂今年度交通部要辦理的員工親子活動，就有考慮轉往桃園機場，讓親子體驗開飛機、去美食街享用美食，聽機場人員的專業導覽解說，也將是一種協助受創事業單位的具體行動。

(工商 )