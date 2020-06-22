中華郵政今（22）日證實，「彰化光復路郵局新建工程」已正式公告招標，工程預算約4.6億元，若再加規劃、設計等費用，總共將投入5億元。郵政官員表示，期盼招標順利，並於今年第四季動工，未來將由國賓影城進駐、負責營運。

中華郵政最新公告「彰化光復路郵局新建工程」招標案，基地位置就是彰化光復路郵局，距離台鐵彰化車站步行僅需5分鐘。然而2019年招標工程連續2次招標都找無廠商，2度流標，更使得建照逾期，今年2月已重新向彰化縣府取得新的建照後。

中華郵政說，工程經費已從去年的3.7億元，增加至這次大約4.6億元，盼儘快找到廠商。在建物方面，最大樓地板面積達3,100坪，這次規劃建造地上6樓、地下3樓的影城大樓。

中華郵政表示，由於建照期限為6個月，並可延長最多3個月，總共9個月，因此從今年2月取得建照後推算，最晚得在今年11月動工。官員表示，這次經費拉高後，對建商的誘因也具體提高，期盼能盡快完成招標、落實影城興建，造福地方鄉親。

(工商 )