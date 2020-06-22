台北畜產公司董事長葉文忠上月遭士林地方法院依違反《農會法》判刑5個月，得易科罰金，北市府今天上午在台北畜產公司董事會中提案解職葉文忠，但臨時提案遭質疑「突襲」，11名董事中有4名董事離席表達抗議，未達3分之2、8名董事出席投票，因此解職提案無效，葉文忠續任畜產董事長。

據傳，台北市長柯文哲原支持士林農會前理事長郭萬清，競選連任時為了拉攏士林選票，提拔現任士林農會理事長葉文忠擔任畜產公司董事長。

如今葉因2017年士林農會選舉期間涉嫌賄選，一審遭士林地方法院依農會法交付不正利益罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴；柯市府疑似想趁此機會將葉文忠拉下台，重新和郭萬清合作。

葉文忠表示，今天上午北市府代表提案將他解職，董事會11位董事全部出席，部分董事認為市府應提早提出，臨時提案根本沒有討論空間，也因此有4個董事離席抗議，現場只剩7位董事，未達3分之2也就是8人出席，最後解職提案無效。

葉文忠說，士林法院判決目前是一審，法官沒有任何證據指控他涉賄，「判刑這個真的很離譜」，他也說，就因為沒有證據法院才判可易科罰金，已經是最重判決，判決結果不會影響他現有的士林農會理事長資格。

葉文忠也質疑，以郭萬清為首的反對派為了明年3月的農會選舉，欲將他拉下董事長職位，反對派才有競爭機會。

而市府此次畜產重大人事提案以臨時動議提出，未依《公司法》重大議案應在7日前先提出，葉文忠說，應該問市府，他當然會覺得不舒服，反正一切依法令規定。

柯文哲表示，「北市府還是要表態，一審判決不處理，也不好看。」北市府副發言人黃瀞瑩，市府希望對於畜產公司重大人事遭法院依審判刑，表達態度，至於是否再提案解職葉文忠，會再討論。

(中時 )