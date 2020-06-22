白宮前國家安全顧問波頓新書爆料美國總統川普認為台灣如筆尖之小，並稱川普背叛庫德族之後，台灣會是下一個遭背棄的目標，並可能延宕F16軍購案，行政院長蘇貞昌22日回應，台灣和美國理念一致，在蔡英文總統領導下關係良好，台灣與美國會一起維護區域和平。

蘇貞昌表示，在蔡英文領導下，台美關係進展幅度大，包括武器銷售、國會在這段期間通過友台法案，還有高階的互訪大家都看得見，台灣與美國在維護台海區域和平會一起努力。

(中時 )