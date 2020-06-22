白宮前顧問稱川普恐背棄台灣 蘇貞昌：台美關係良好 15:192020/06/22 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇貞昌22日上午針對波頓說法表示，台美現階段關係狀況相當良好，雙方會一起維持區域和平。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮前國家安全顧問波頓新書爆料美國總統川普認為台灣如筆尖之小，並稱川普背叛庫德族之後，台灣會是下一個遭背棄的目標，並可能延宕F16軍購案，行政院長蘇貞昌22日回應，台灣和美國理念一致，在蔡英文總統領導下關係良好，台灣與美國會一起維護區域和平。 蘇貞昌表示，在蔡英文領導下，台美關係進展幅度大，包括武器銷售、國會在這段期間通過友台法案，還有高階的互訪大家都看得見，台灣與美國在維護台海區域和平會一起努力。 (中時 ) #台灣 #蘇貞昌 #台美關係 #美國 #川普 也許您會感興趣 政治熱門新聞 「罷免黃捷」提案有變數？清捷隊驚爆真實情況！ - 政治 金正恩真的還在人世嗎？名嘴驚爆詭異點 - 新聞 陳菊宣布立院通過提名後將退黨 媒體人驚呼吐這句 - 政治 高市長補選 他一算大驚：陳其邁「死敵級」對手來了！ - 政治 韓國瑜恐再起？他分析爆民進黨最害怕一件事！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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