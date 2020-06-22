端午連假即將到來，台灣高鐵今日表示，截至上午11時止，已賣出51萬張票；24日南下13時以後、25日南下16時以前，以及28日北上9時以後之尖峰時段，多數車次持續熱銷，建議尚未購票的旅客，可多加利用24日上午時段提前返鄉，並利用27日北上各班次列車提前返回工作崗位，或搭乘29日清晨時段加開之車次。

高鐵表示，除尖峰熱銷時段外，假期間各時段均有充足座位，歡迎旅客趁連假期間，透過高鐵企業網站「銷售資訊」預先查詢仍有空位車次，規劃一趟輕鬆、快意的端午小旅行。

高鐵提醒旅客，24日至28日所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡、一卡通聯名卡之使用，假期後上班日，29日則維持自由座服務；旅客搭車時，請自備口罩並全程配戴，進站時亦需測量體溫，額溫若超過37.5℃，不得搭乘高鐵。

今年端午疏運共加開219班次列車，包含：南下119班、北上100班，總計6天提供921班次列車的旅運服務，截至今（22）日上午11時為止，已完成約51萬餘張車票訂位。高鐵持續觀察訂位狀況，並依照運能調度及旅客需求，評估機動加開車次。

疏運期間，高鐵部分加開班次抵達終點站時已逾23時59分，24日南下有3班（1335、1337、1297）、28日北上計有4班（1336、1576、1698、1296），敬請搭乘此7班次列車的旅客，提早安排到站後之接駁方式；高鐵已特別協調嘉義、台南、桃園、新竹站之高鐵快捷公車增開末班接駁車，並請各車站之排班計程車配合末班車時間，歡迎旅客多加利用。

(中時 )