大陸設備商中興通訊（ZTE）日前傳出7奈米晶片進入規模量產等消息，使得該公司股價被炒高逾3成，但中興3天內連發2次聲明澄清，直指該公司不具備晶片生產製造能力，周一港股早盤中興股價續跌，跌幅一度逾9%。

上周有多家媒體報導，傳出中興7奈米晶片已達量產規模，可在5G設備中部署，5奈米晶片正在研發中，預計明年可望量產商用，激勵上周四股價大漲3成。對此，中興當天即出面澄清，這消息並非新消息，公司曾在2019年年報中揭露過，隨後股價回落，中興通訊19日股價收跌2%。

而中興通訊21日再度於官方網站發公告澄清，注意到近期有報導針對公司7奈米晶片規模量產，5奈米晶片開始導入的消息存在誤讀，部分報導與事實不符，對公司正常經營造成困擾和影響。中興通訊也表示，在晶片設計領域，公司專注於通訊晶片的設計，並不具備晶片生產製造能力。

中興股價周一早盤續跌，一度暴跌9%，最低來到24.6港元，隨後跌幅收斂；截至午盤，中興下跌5.36%、報25.6港元。

(中時電子報)