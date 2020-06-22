新北市今公布今年第3波違反勞基法、職安法雇主名單，其中統聯客運第10次違反「超時工作」規範，甚至有司機單日工時超過16小時，遭勞工局重罰100萬元；另中華電信2018年推499促銷方案，導致門市營業時間延長、數百名勞工超時工作，同樣遭勞工局裁罰50萬元。

新北市勞工局表示，這是今年第3波勞基法、勞安法違規雇主名單，共281家業者，勞基法違規情形，以未依法給付加班費最嚴重，共85家，其次為出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，共50家；違反職安法部分，以未提供必要的安全衛生設施最普遍，共48家。

其中，統聯客運抽查7名司機，共18次超時情形，甚至有司機一天工時達16小時，每月超時延長工時達100.18小時，且這已是統聯客運5年內、第10次違反勞基法超時工作規定，遭勞工局重罰100萬元。

新北市勞檢處專委張享琦說明，客運駕駛超時問題嚴重，尤其春節、連假期間，長程班次遇上塞車、天候不佳時，工時容易超過法定限制，統聯客運承諾逐步改善，像是板橋到高雄路線推辦「雙駕駛」措施，首名駕駛從板橋開到台中後，由另名駕駛接手至終點站，盼避免工時過長問題。

此外，中華電信2018年推出499優惠方案，各地門市營業時間延長，數百名勞工超時工作；張享琦表示，當時台北市府率全國之先重罰100萬元，新北市與其他縣市紛紛跟進，後來經業者提起行政訴訟，法院認為裁罰不符比例原則，裁定撤消裁罰，新北市經重新研量，認為中華電信規模大、影響力大，今加重裁處罰鍰50萬元。

此外，一詮精密則因經常性使勞工超時工作，本次已是第5次違反，勞工局裁罰48萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，新北市6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市、上櫃公司，將加重裁罰金額20％，兼顧保護勞工權益及責罰相當原則；違規雇主名單可上「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區查詢。

(中時 )