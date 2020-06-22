智伸科技去年合併營收及獲利雙雙攀史上新高，EPS高達7.6元，今（22）日股東會承認去年財報及營業報告書，並通過每股配發現金股利2.5元，比去年股東會每股配發現金股利3.1元少。今日股東會還改選6席董事及3席獨董，會後董事會推舉林正盛續任董事長。

智伸科去年合併營收攀升至50.14億元，稅後淨利6.22億元，EPS達7.6元，較前一年分別成長13.32％、24.56％、24.59％，營收、獲利及EPS，都改寫歷史新高。智伸科獲利增加，配發現金股利卻不增反減，今日股東會通過每股配發現金股利卻從去年3.1元降至2.5元。智伸科表示，保留資金主要用在智伸科未來擴大營運規模。

智伸科今日董事會重頭戲的全面改選董事及獨董，董事有林正盛、六方精機、盧經緯、何瑞正、林良雄、林恩道等六人，三席獨立董事分別由蔡佳瑜女士、楊翔宇先生、辜清德先生擔任。

智伸科林恩道總經理表示，新冠肺炎疫情影響全球景氣，不確定因素仍在，智伸科不僅嚴格執行防疫工作，緊急且快速採取應對措施，確保員工身體健康、環境安全，也秉持「品質第一，紀律至上」的企業文化精神，祭出五大經營方針，推動人才精英計畫、加速自動化設備開發、增加高附加價值產品、開拓新市場範疇以分散客戶集中度風險、完善新廠區設置為未來所需之產能，以期帶動集團未來營運邁入下一成長階段，為股東的最大價值努力不怠，也持續成為當地獨角獸之標竿企業，為地方的繁榮發展，克盡己力。

(工商 )