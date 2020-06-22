海灣國際開發（3252）董事長劉至誠今（22）日在股東會後表示，以提供寵物旅遊、親子育樂等主題設施為主軸，砸下20億元打造、佔地2萬坪的台中大型主題樂園「海灣樂世界」-寵物友善樂園，預計7月試營運，將是海灣旗下的最新品牌。

劉至誠強調，海灣樂世界秉持讓寵物與家人共同體驗生活的理念，打造出讓人類與寵物能夠一同旅遊的友善樂園，讓一家大小以及毛小孩都一起同樂！

該園區設有寵物放風草坪、寵物泳池、寵物溫泉池（常溫）、寵物專屬城堡、人寵共宿合掌屋、寵物祈福神社等寵物設施，提供毛小孩與家人們旅遊玩樂的便利；同時也設有溫泉魚泡腳池、美式手抓海鮮餐酒館、親子餐廳、夜景足浴區等提供放鬆休憩，親子同遊的設施。

園區最搶眼的地標，HiONE寵物皇宮中擁有65間寵物寄宿房間，讓家長外出旅遊時毛寶貝也可以來一場奢華的度假，城堡內更提供寵物攝影、寵物溝通、寵物畫展，以及不定期的寵物主題講座讓入園的家長與毛寶貝都能享受旅遊的樂趣。

(工商 )