昨天(6/21)是夏至！除了要預防中暑外，有高血壓或心血管疾病者，若發生胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，可能是心臟病徵兆，另更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，千萬不可掉以輕心！

心臟病是國人第二號殺手，平均每24分鐘就有1人死於心臟病，缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸及過量飲酒等問題，都是心血管疾病的主要危險因子。

雖然天氣冷對於心臟血管傷害較為明顯，但是高溫對人體的危害也不容小覷。心臟學會黃瑞仁理事長指出，因氣溫升高，人體血管擴張，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞，而脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

美國心臟協會也呼籲，心臟病患者、50歲以上及體重過重者，應特別注意熱對身體造成的傷害，在中午至下午3點應避免到戶外活動；外出時盡量穿著通風、淺色衣物、穿戴帽子及太陽眼鏡、在陰涼處適當休息以避免熱傷害，並多補充水分，遵循醫囑服藥。

那麼，在炎炎夏日該如何護心？國民健康署王英偉署長強調，預防心血管疾病的王道，就是將「護心行動」落實於日常生活中，保持健康飲食，適量多次飲水、規律運動、向菸說不、定期健檢、控制三高，並定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

(中時電子報)