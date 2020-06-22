台中垃圾清運資訊，可透過APP查詢。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

端午節4天連假，台中市府環保局垃圾收運服務不中斷，除6月28日清潔隊例行休假外，其餘3天均維持垃圾收運服務。台中市環保局長吳志超22日表示，6月25日端午節當天採「日間定時定點」收運；6月26日及27日則沿街收運，民眾多加利用。

吳志超表示，6月25日採「日間定時定點」垃圾收運服務，無夜間沿街及定時定點收運，全市設639處定點，每處停留約5至30分鐘， 國定假日定時定點收運時刻、地點與平常日不同，民眾可至環保局網站查詢。

環保局指出，各區清潔隊垃圾收運資訊，可至環保局網站查詢，或至Google Play、App Store下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收最新消息。

環保局提醒民眾，倒垃圾時要戴口罩，在戶外保持1公尺安全社交距離，清潔人員部分在每條垃圾收運路線皆配置消毒用75％酒精噴瓶，在上車工作或工作後均會噴酒精消毒雙手，做好防疫措施。

(中時 )