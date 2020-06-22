政府為了解決今年應屆畢業青年，因疫情影響，就業市場職缺大幅減少，形成的求職難題，於六月十五日推出了「青年就業獎勵計畫」，但在網路民調中，只獲得了「五十一分」不及格的分數，沒有對症下葯，恐怕是最主要的原因。

這項斥資納稅義務人血汗錢廿四億新台幣，預計嘉惠八萬名十五到廿九歲應屆畢業青年的計畫，凡穩定就業三個月，發給二萬元，達六個月，再加發一萬元，最高三萬元的獎勵，為什麼讓年輕人「無感」呢？

為了讓年輕朋友在疫情的求職冰河期，能順利找到工作，同時，讓政府的良法美意能夠有效落實，願意不揣淺陋的將實際輔導青年就業的經驗，提出以下11點的建言。

第一，這計畫與原先外界所預期的「每月補助一萬二，一年補助十四萬四」，一下子縮水到「每月五千，只有半年」，兩者差距太大，如此「杯水車薪」，讓年輕朋友大失所望，難免有「失信於民」之慨。

第二，求職人數與時間的計算失真。根據勞動部的調查，今年大專以上畢業生約有廿八萬八千人，扣除深造、服役、非典工作等因素，約有十一萬六千人投入正職工作，青年勞工初次尋職時間為一點八個月。但勞動部忽略了今年與應屆畢業生搶工作的，還有兩大族群：一是，大批遭裁員與放無薪假的「職場老鳥」；二是，受大陸疫情影響，放棄大陸工作返台謀職的「登陸人才」。這兩者相加，粗估也有六萬人，讓這十一萬「社會新鮮人」倍感壓力。

第三，根據1111人力銀行所做的網路調查，今年找工作，自評需要四點二個月，比去年所做調查二點九個月，足足多了四十天，且與勞動部所統計的青年初次尋職的平均時間一點八個月，更有逾七十天的差距。而今，政府獎勵就業計畫，限定於六月十五日至九月卅日，這「三個半月」內找到工作的應屆青年才得以申領，豈不將多數應屆畢業青年「拒之門外」。

第四，獎勵的對象要明確。在這項獎勵計畫的補助對象為「十五到廿九歲」的應屆畢業青年，但政策目的，究係為降低青年失業率，還是輔助求職條件相對弱勢的求職者，能有順利就業機會？依目前的計畫內容來看，屬「先搶先贏」的方式申領獎勵，對率先找到工作的「領先群」而言，無異「錦上添花」，反倒讓大多數亟需透過政策輔助而就業的弱勢群體，與這項獎勵「緣慳一面」、「擦肩而過」。

第五，一味以獎勵誘發就業，易扭曲青年的適性發展。使得青年為取得獎勵，選擇從事職缺數多，卻未必符合其志趣的工作，對其職涯發展與規劃未必具正面助益。

第六，獎勵計畫需任滿三個月才能補助二萬元，任滿半年再補助一萬。在疫情期間，企業在撙節開銷的原則下，用人「惟才惟精」，對求職條件相對弱勢的青年朋友，就算能夠順利就業，也未必能夠「做好做滿」三個月，一旦遭到資遣，非但無法申領這項獎勵，而這樣的「非志願離職」，因未任滿半年，也不符合申領失業給付的資格，相關的「救濟作為」目前仍付之闕如。

第七，獎勵青年就業計畫，在青年「衝就業」一頭熱的情況下，無異於鼓勵企業低薪用人。讓「居心叵測」的企業大量以合於基本工資此一偏低的薪資，大量僱用畢業青年，再讓青年申領補助，彌補低薪所造成的收入損失；而青年在任滿六個月，領取三萬元補助後離職，造就一批「游離勞工」。

第八，衡盱當前就業市場，因疫情關係，職缺減少，係今年應屆畢業青年求職困擾之根源。因此，如何激活企業願意釋出職缺，在需求面增加之後，才能大幅提高媒合的機率。然而，目前政府只單方面的提出「獎勵青年就業計畫」，而對於「企業僱用青年獎勵計畫」，最快要拖到九月才會上路，這種因果錯置的作法，無助於青年就業問題的解決。

第九，企業僱用青年獎勵計畫，規定企業僱用應屆畢業青年，需起薪二萬八千元，每滿三個月，補助企業二萬元，一年補助四次。這根本上違反了自由市場的法則，迫使企業囿於補助限制，必須開出二萬八千元的薪資待遇。這將造成以下幾個狀況：其一，在這薪資水準之上，企業勢必選用「人才」而非「人力」，對弱勢求職者，無甚助益。其二，這項相對於「獎勵青年就業計畫」條件更優（其補助達八萬元）的計畫，很可能使得優秀人才延後至九月計畫公布後再行就業。因此，建議應同步進行。

第十，目前就業市場，受疫情衝擊的企業，才減少人員的晉用，但仍有為數不少的企業，仍如常用人。因此，政府應透過數據分析，比對各產業今年與去年徵才需求的變化，對於明顯減少者，才是政府應設法激活職缺釋出的對象，也才能夠維持就業市場如常、如衡的發展。

第十一，申領管道單一，造成不便。從人力銀行資料庫分析，逾九成的應屆畢業青年，多在私立就業服務機構，尋求就業機會。但依相關獎勵措施，卻限定僅能在「台灣就業通」申領補助。一來，形成在「甲站」找到工作，卻要在「乙站」申領補助的情況；二來，斷絕了私立就業服務機構，參與公共政策推動，官民攜手，落實政策良法美意的機會。如果在私立就服機構找到工作，直接在該處一站式的申領獎勵補助，再將資料串接到「台灣就業通」審查勾稽，不是更加便民嗎？

以上十一點，係以自身從事就業服務，協助政府降低失業率的淺薄經驗中，提供拙見，以期讓相關獎勵青年就業的工作，更加周延完善，使今年應屆畢業青年能一掃「畢業即失業」的陰霾，在跨出校園之後即與職場「無縫接軌」！

(中時電子報)