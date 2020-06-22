因文資審議無法拆除的日治火葬場。（羅亦晽攝）

劉永淋家族墓塔在2018年依規申請登錄為歷史建築，里民表示，私人墓塔成為歷史建築，對配合遷葬的家屬非常不公平。（羅亦晽攝）

占地9.7公頃的佐倉運動公園，目前因文資審議轉型計畫遲滯不前。（羅亦晽）

佐倉公墓火葬場1987年公告禁葬，隔年完成都市計畫變更為公園用地。日前民眾向花蓮縣文化局申請，將火葬場及私人劉永淋家族墓塔登陸歷史建築，導致轉型運動公園的計畫遲滯不前，引發居民反彈，怒喊「拆掉火葬場」。

占地9.7公頃的佐倉運動公園，爭取經費時最大阻力就是墳墓及火葬場。花蓮市公所殯葬所長陳柏欣指出，中央盼市公所優先處理墳墓及火葬場，不致浪費經費。目前因少數民眾不願遷葬、私人墓塔及火葬場被申請文化資產，導致開發緩慢。

市公所曾規劃將日治時期留置現今的火葬場與公園並存，打造咖啡廳。陳柏欣說，民眾反應在這裡喝咖啡、運動令人毛骨悚然，最後才以都會公園型態設計，但私人墓塔不具公共利益，才會引起居民強烈反彈。

400多位里民召開里民大會決議，反對火葬場及私人墓塔列為歷史建築，並要求即刻拆除。居民們說，不應因文化工作者的私心導致資源浪費；若私人墓塔成為歷史建築，對配合政府政策而遷葬的家屬非常不公平。

國慶里長林群上說，召開這次里民大會決議要告訴文化工作者，里民需要的是能提供休閒活動的運動公園，文資審議若通過因興建50年以上，就可被列為歷史建物的煙囪，將會阻礙花蓮市的發展。

花蓮縣文化局文資科長黃用斌說，5月初審議會已收到里民反對聯署書，審議小組表決決議暫停2案審議。目前待市公所發文，將居民意見彙整記錄，備妥後再召開審議會，交由委員審議。

劉永淋家族墓由中華啟文堂劉氏宗親會，2018年9月依規申請登錄為歷史建築，縣府同年10月進行場勘；火葬場則是2017年1月由黃姓市民初次提報，隔月再連同李姓、張姓等人及團體連署重新提報，文化局隨即通知市公所依法組成專案小組評估。

(中時 )