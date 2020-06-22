日本石垣市議會通過釣魚台行政區更名登野城尖閣，國民黨今表達強烈譴責，國民黨強調，釣魚台列嶼屬於中華民國領土，主權一寸都不能讓，日方此舉無疑是侵犯我國領土、主權、漁權，國民黨要求蔡英文政府不應漠視日方侵門踏戶的舉措，「我們放任一步，對方就會進逼一步」，蔡政府若仍對日方節節退讓，與滿清時期不斷割地賠款的喪權辱國行徑有何不同？

國民黨強調，蔡英文總統宣示「釣魚台是我國領土」，卻又對日方更名動作莫不作聲，駐日代表謝長廷只敢對日方表達關切，不敢表達抗議，根本是相互矛盾、邏輯錯亂。蔡英文政府口口聲聲維護台灣主權，遇到日本就「卑躬屈膝」，難道蔡英文總統的「維護台灣主權」也有雙重標準？

對於釣魚台列嶼的爭議，國民黨表示，「護主權、顧漁權」已是全民意志、全台共識，我們絕對不能容忍我國主權一點一滴被侵蝕，呼籲蔡英文政府應該立刻召見日本駐台代表，表達嚴正的抗議，並提出具體的反制方案，維護我國領土、主權、漁權的完整性。

(中時 )