第5屆監委任期到7月底為止，監院今天發出新聞稿，指本屆監委截至5月為止，共通過1665件人權調查報告，經監委調查糾，共節省公帑計達新台幣71億8798萬元；經監委調查與監督，間接促成國家歲入增加，計達344億7152萬元。

監院今天發出新聞稿細數第5屆監委成績，其語自2014年8月至今年5月止，監院各委員會審議通過並經調查委員勾選人權類別的1665案調查報告中，涉及人權保障案件有990案，其中涉及特定身分人權之案件有372案，包括婦女、兒童及少年、身心障礙者、老人、原住民族及移工等。就案件涉及人權類別統計，以涉及司法正義名列第一，計182案（占調查報告涉及人權保障案件之18.4％），其次為財產權計158案（占16.0％），生存權及健康權計114案（占11.5％）排名第三。

監院並說，今年8月至109年5月止，各機關參考或依據監察院糾正案、調查意見函請改善案中節省公帑計達新台幣71億8798萬元。此外，透過監察院的調查與監督，間接促成國家歲入增加，計達344億7152萬元。

另外，5屆監委至今年5月止，成立糾舉案計1案，糾舉1人。另成立彈劾案160案，彈劾231人，以官等官階分類，其中選任人員40人、政務人員22人、簡任人員72人、薦任人員30人、委任人員8人、法官15人、檢察官11人、將官6人、校官22人、尉官5人。

五、貫徹陽光法令，推動廉能政治

針對監院古蹟修復，新聞稿也說，文化部2016年2月審定古蹟修復方案後，同年8月辦理公開招標。監察院以嚴謹態度執行本修復工程，確保施工安全與品質，修復工程終至2019年12月31日完工，除為台北市增添一處歷史古蹟建築的美景，也為守護文化資產與先民生活軌跡及文化傳承作出貢獻與努力。

(中時 )