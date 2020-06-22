在新冠肺炎疫情影響下，大陸各地除積極推動網上辦稅外，稅務查核方面的工作也未鬆懈。北京市稅務局日前公佈，截至今年4月底，通過「大數據 ＋ 一戶式」的管理模式，共查核1839戶納稅人，當中67.96％在收到風險提示後自行補繳稅款，相關金額達到1.72億元人民幣。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所China Practice協理任之恒表示，掌握全面、準確又完整的資料，是稅局啟動大數據查稅模式的前提。隨著大陸「金稅三期」的徵管系統在運行上日趨完善，大數據分析已逐漸主導大陸各地的稅務查核工作。在大數據監管的策略下，稅務機關通過真實性、完整性及合理性三大面向，推展稅務的稽查網路。

她補充，「一戶式管理」就是將企業在稅務、財務、發票、稅負、不動產及公司登記等環節的資訊以「一戶一冊」的原則歸納，當中包括跨部門如工商及公安部門訊息共享，達到全方位掌握企業訊息的效果，辨識出納稅申報、出口退稅等加強監管環節，這種新模式將使稅務機關更為容易篩選出企業的稅務違規風險。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所China Practice執業會計師劉中惠解釋，大陸稅局以往多以單一議題為導向進行排查，雖有所獲但效率有限。但當當稅務機關查核手法正在改變，當稅務機關比企業本身還了解自己，這已經不是超前部署，企業該問問自己準備好了嗎？

劉中惠建議，大陸台商應跳脫消極應對稅局的處理模式，在稅務治理上化被動為主動，積極結合資訊科技，有效治理租稅成本。換言之，稅務風險評估不再是公司準備上市或股權轉讓前才進行的專案，而是一種日常的自我管理。

(旺報 )