林口警分局文化所長吳學偉於昨21日凌晨1時22分巡邏期間，途經轄區中山路、竹林路口，發現有部自小客車，不斷由後逼近，疑有挑臖意味，所長依照專業判斷懷疑是否駕駛有酒醉或吸毒等情事，因此以指揮棒示意該車停路旁受檢，緊接著就看該車緊靠巡邏車一旁，一位年輕的媽媽神情慌張地搖下車窗，以緊張急促的口吻告知所長小孩子身體不適，發高燒近40度，可以幫忙開道，護送至林口長庚醫院嗎等語，所長連忙點頭示意。

幼兒高燒41度母心急快車送醫，林口警即刻救援鳴笛護送。(戴志揚翻攝)

所長當下即示意同仁開啟警示燈、鳴警笛，協助開道，一路共計闖了近10個紅燈，過程中也被林口交流道的科技執法，紀錄了違規卻是溫馨感人的救援護送畫面，經過近二分鐘的驅車，護送待援的母親緊跟在後頭，及時送達林口長庚醫院急診室，僅見小孩的母親急忙送至急診室治療，而母親進入醫院前，回頭望了所長與員警及巡邏車上的警示燈、警笛，臉部的表情盡是感謝，難以言喻。

從林口區中山路、竹林路口到林口長庚醫院，短短3.7公里的路程，對於這位媽媽與其家人卻是漫長的路途，因為經過的幾個大路口與林口壅塞的交流道，常見塞車，然而在熱誠的所長與員警幫忙開道之下，原本大約10分鐘的車程，短短2分鐘不到就安全抵達醫院，一家人對於波麗士的善行義舉盡是感激。

新聞上常見熱心波麗士幫忙開道，爭取黃金救援時間，而這次所長的初體驗，也讓為人父的他，霎時間心中滿滿為人父母的愛，小朋友的順利就醫，這樣的善行義舉也是身為警察最大的榮耀。

關了響徹周遭的警笛，結束了扣人心玄也是最緊湊的為民服務後，巡邏車緩緩沒入街道巷弄穿梭繼續勤務，林口波麗士持續為夜間的林口民眾提供最優質的警政服務。

(中時電子報)