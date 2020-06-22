光隆(8916)挾著遞延訂單補出貨，再加上歐美急於啟動經濟，法人預期，光隆6月營收將可望衝高，有機會回到去年同期單月歷史新高水準(12.3億元)，將再度刷新記錄或為歷史次高紀錄。受到疫情的影響，法人預期，光隆今年全年度營收恐將減少1成左右，但毛利率、營益率、淨利率有機會與去年差不多，獲利僅會略微下滑。

疫情影響全球消費力道，光隆成衣客戶對後市保守，明年春夏款服飾下單力道不強，目前羽絨原料價格雖已止跌但是仍處於低檔區域，法人預期，光隆7、8月營收將會下滑，Q3營收保守以待，第4季漸入營運淡季，業績偏淡。光隆表示，歐美各國城市現在慢慢解封當中，預期戶外運動將會先有需求，成衣市場將漸漸恢復活力，對公司營運將有正面的助益。

光隆原為羽絨原料大廠，近年積極轉型為成衣為主，並往家紡垂直整合，以今年第一季營收比重來看，成衣39.8%(其中，高價功能性睡袋佔20%、機能貼條服裝佔27%)，羽絨原料24%，家居紡織19.8%，其他(原物料買賣)16.4%。

光隆成衣是以戶外機能服為主，在去年底時訂單都已談妥並不會取消，現在只是出貨時間點會挪移，但一定會在今年Q3出完，而明年春夏款訂單，因疫情未定是否會持續衝擊消費力尚不明朗，因此客戶趨向於保守，還好春夏服飾屬於低單價產品，對光隆的影響相對較少。

受到中美貿易戰開打關稅提升、大陸內需下降後，羽絨價格自去年第2季開始不斷下探，光隆前5月成衣出貨量未減，營收減少的主因就在於羽絨原料價格大幅下滑，還好羽絨價格在今年4月底落底，5月到6月中的報價若以今年最低價來看，已回彈3成，止跌訊號明顯。目前已進入羽絨拉貨的季節，市場短期需求量會出來，不過，若以全年度的營收表現來看，光隆今年羽絨事業營收仍較去年下滑。

在家紡事業方面，光隆大客戶庫存調整已告一段落，目前拉貨力道強勁，由於羽絨價格低檔，客戶紛紛增加羽絨產品比重，光隆預期，下半年家紡業績表現將會比去好，今年全年度營運有機會成長。

(時報資訊)