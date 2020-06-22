上海證券交易所19日宣佈自7月22日起修訂上證綜合指數編制方案，除包含剔除被實施風險警示的股票、延遲新股計入時間，並將科創板證券也納入上證綜合指數樣本空間。根據第一財經引述上交所方面消息，此次上證綜指編制修訂擬採用無縫銜接的方式進行，不會影響指數的連續性，不影響投資者觀測市場行情。

在業內看來，指數編制修訂方案的實施，將提升上證綜指的市場代表性與穩定性，更加準確顯示上海市場整體表現，並充分反映上海市場結構變化，為投資者觀測市場運行、進行財富管理提供更理想的尺規。

與此同時，7月22日收盤後，上交所將首次發佈「上證科創板50成份指數」歷史行情，7月23日正式發佈即時行情。

聚焦到6月19日，上證綜指修訂內容出爐。據上交所公告涉及3個方面。第一是指數樣本被實施風險警示的，從被實施風險警示措施次月的第2個星期五的下1交易日起將其從指數樣本中剔除；被撤銷風險警示措施的證券，從被撤銷風險警示措施次月的第2個星期五的下一交易日起將其計入指數。

第二是日均總市值排名在滬市前10位的新上市證券，於上市滿3個月後計入指數，其他新上市證券於上市滿1年後計入指數。第三是上交所上市的紅籌企業發行的存托憑證、科創板上市證券將依據修訂後的編制方案計入上證綜指。

(旺報 )