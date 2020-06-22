白宮前國家安全顧問波頓即將出版的新書日前遭外媒揭露，美國總統川普以「筆尖」來描述台灣與大陸之間懸殊的實力差距，另一部分書本內容更透露，美國背棄敘利亞的庫德族後，川普下一個拋棄的對象有可能是台灣。

綜合外媒報導，白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）新書《事發機要室：白宮回憶錄》（The Room Where it Happened）預計23日上架，內容除了揭露川普將台灣描述為「筆尖」、大陸為「白宮橢圓形辦公桌」，以此對比兩岸實力懸殊。

新書中另一部分更透露，川普有可能背棄台灣。波頓去年9月離開白宮國安顧問一職後，10月在美國默許下，土耳其出兵攻打敘利亞北部的庫德族民兵，川普此舉遭國際社會譴責背棄庫德族，波頓指出，有關川普下一個可能拋棄的對象，各界揣測紛紛，台灣在名單上名列前茅，而且可能會一直在那個位置上，他說，只要川普繼續擔任總統，這都不會是令人開心的前景。

新書內容還指出，大陸國家主席習近平曾在2018年12月在阿根廷舉行的20國集團（G20）峰會期間，強烈要求美方謹慎處理台灣議題，川普允諾會機警應對；隔年日本大阪G20峰會上，習近平再度提及台灣，強調台灣議題涉及主權及國家完整，若華府插手，美陸兩國關係會陷入困境，他更主張華府不要讓蔡英文總統訪美或是軍售台灣，指出這兩件事是兩岸維持穩定的關鍵。

關於軍售台灣，波頓在書中披露，去年8月在他的說服下，川普終於允諾對台軍售F-16戰機，不過川普也要求要「悄悄」地進行這件事。波頓向川普強調，如果不持續進行軍售案，將導致嚴重政治後座力，而且台灣會支付總價80億美元的軍售金額，波音工廠所在的南卡羅來納州也能因此創造出很多工作機會。他和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更表示，最好馬上進行軍售案，在香港反送中運動出現戲劇化事件之前進行。

(中時電子報)