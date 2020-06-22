出身台灣、發跡於香港影壇的女星朱寶意，曾在《英雄本色》中飾演張國榮女友，還演出《胭脂扣》，眉眼秀麗的她被封為香港「神仙姐姐」，然演藝事業始終持平未能大紅，她因故神隱淡出，如今26年過去，不但朱寶意近況曝光，女兒也一起入鏡，完美遺傳媽媽的美麗基因。

朱寶意息影26年，近況曝光，女兒完美遺傳她的女神基因。(翻攝自朱寶意微博)

「神仙姐姐」朱寶意在1994年拍完《神劍》後息影，不但光速離開香港，也沒回台灣，據《自由時報》報導，知情人士透露她當年去了大陸發展，有一富商猛烈追求，朱寶意為其生下女兒後才知男方有家室，她遂成了單親媽。

然好友嚴淑明多年前為朱寶意澄清，表示她是嫁給了上海富商並生下一對子女，專心於家庭生活，有圈內人到上海，朱寶意必熱情接待，但沒想過復出，而如今26年過去，朱寶意近況曝光，在兩岸甚至美國都有不動產的她，才59歲已經過上退休生活，近年醉心插花藝術，不但飛德國學習技術，還在上海開了培訓班，而生活上，有女兒貼心常陪伴左右，日前才貼出母女下午茶照片，女兒樣貌驚為天人，跟女神媽媽長好像，是個美人胚子。

(中時電子報)