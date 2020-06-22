防解放軍奪島 海軍陸戰隊移地訓練東沙島

外媒報導，大陸即將在8月實施奪取東沙島的軍事演訓後，國防部立刻在6月中旬派遣海軍陸戰隊前往東沙島進行訓練，國防部證實這項訊息，強調僅是例行性移地訓練，但據了解，東沙島自2000年起就改由海巡兵力駐守後，多年前曾經2度有陸戰隊兵力上島模擬攻守訓練，但近年來僅代訓海巡兵力，並未實際上島，因此這項行動相當耐人尋味。

蔡英文總統前天視導南部國軍基地，與東沙指揮官進行視訊，在總統府發布的新聞稿內容中，間接證實陸戰隊兵力曾前往東沙島短暫部署，除了增強東沙戰備外，防制大陸奪島軍演的意味相當濃厚。

據了解，東沙及南沙目前都僅有海巡兵力駐守，但特別的是，在當地主首的海巡軍士官，在上島前都必前往海軍陸戰隊學校進行受訓，外界暱稱為「海巡陸戰兵」。

蔡總統前天在視導海軍陸戰隊指揮部時，與移地訓練部隊長東沙指揮部指揮官林家宏進行視訊，對駐守在東沙指揮部的所有國軍兄弟表達慰勉之意，並請指揮官做好對所屬官兵的生活照顧，如期如質的完成訓練任務。

據了解，陸戰隊僅是作移地訓練，並不會實際進駐，應該就是為了配合大陸軍演，因此才恢復過去以移訓名義派陸戰隊上島，但是到底派遣多少兵力?訓練期程多久？目前都屬於最高機密，軍方不願說明。

(中時電子報)