國民黨「數位諸葛亮」簡勤佑，擔任數位行銷科技長，但今傳出因多次在臉書發言引發爭議，黨主席江啟臣也頗有微詞，因此即日起簡勤佑「下放」至新媒體部。不過，國民黨澄清，簡勤佑仍是主席辦公室轄下的一級主管，是為溝通方便，調整到新媒體部合署辦公。

據傳，簡勤佑原為主席的直屬智囊，即日起改到媒體部辦公室，外界解讀是「下放」，變成隸屬媒體部。此事遭國民黨否認，澄清是為溝通方便，調整到新媒體部合署辦公。

Dcare創辦人簡勤佑在海選中嶄露頭角，4月初接任國民黨數位行銷科技長一職，但才剛上班就出包，「笑你不敢-佳龍的華航改名計時器」引發爭議，接著開設「靠北蘇睏」粉絲專頁，疑因管理疏失，讓網友貼出歧視女性的內容，再度引來批評，加上簡勤佑在臉書發言經常成自走砲，讓黨內造成困擾。

不過，稍早傳出簡勤佑遭「降職」、「下放」等消息，證實是烏龍一場。

(中時電子報)