美國航空（American Airlines）21日（周日）表示，計劃籌措35億美元的融資，提升財務流動性，以因應新冠肺炎引發的旅遊業低谷。

美國航空規劃透過出售股份以及2025年到期的可轉換公司債，籌資15億美元。此外，還擬發行15億美元的優先擔保債券，同時將取得2024年到期的貸款額度。

美國航空預計，籌措的資金將作為一般企業用途，提升流動性部位。美航與達美航空上周皆提及，市場需求溫和復甦，帶動6月的每日現金燃燒率趨緩。

(工商 )