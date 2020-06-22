（嘉義市政府提供）

「從嘉義市出發，邁向全世界」！為響應中央「2030年巴士全面電動化」政策，嘉義市將「領先全國成為100%汰換為電動公車」的縣市，共計22輛市區電動公車今年將「分階段」上路。第一波為6月1日正式上路的中山幹線，到年底前陸續會有忠孝新民幹線及光林我嘉線正式上路。

嘉義市電動公車有別於傳統客運車輛，不僅是嘉義市政府與國光客運合作「完全國產自造」，包括車體外觀與內裝都是由在地藝術家SMART（莊信棠）操刀設計，充滿復古典雅風格，共有4種顏色，車廂外並標上嘉義的英文字樣「CHIAYI」；內裝用可愛的動物森林來妝點，拉環則以嘉義市代表檜木之都的特色來設計，高質感引領嘉義市的公車新時尚。

完全國產自造 引領公車新時尚

嘉義市長黃敏惠感謝國光客運公司、藝術家SMART與市政府全力合作，打造屬於嘉義市獨一無二的低底盤電動公車，代表為全民服務、環保、智慧，讓電動公車就像是一部行動藝術，不僅化身為城市美學的一環，更具備手機充電系統、內裝空氣清淨等功能性，並貼心地符合長者、婦幼、身心障礙者的各樣需求，同時開啟「2021台灣設計展」的序幕。

公車動態時刻表 可事先查詢

嘉義市時尚低底盤電動公車打造全綠能智慧大眾運輸系統，讓嘉義市成為低碳、慢活的健康城市。為鼓勵民眾使用大眾運輸，今年至12月31日止，凡持悠遊卡、一卡通等電子票證，可免費搭乘市區公車（中山幹線、市區66路、市區7路），也歡迎外地旅客來嘉義市觀光體驗。民眾可至公車動態網站（https://www.taiwanbus.tw/DyBus.aspx）查詢公車動態，詳細各站時刻表可至「市府交通處網頁-公車資訊」下查詢。

● 中山幹線沿途遊程建議：

二二八國家紀念公園→嘉義火車站（沉睡大白熊、文創園區）→彰化銀行（花磚博物館）→中央噴水站（文化路夜市）→市政府（檜意森活村、北門驛、沉睡森林）→行政執行署（舊監獄）→嘉義高商（嘉義公園、射日塔、史蹟資料館）→月影潭心（蘭潭）→嘉義大學蘭潭校區（嘉大昆蟲館）。

(中時 )