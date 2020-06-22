昨（21）日有一場包括台灣首富頂新集團董事長魏應交、河南王東裕集團總裁王任生、幸福水泥董事長陳兩傳、台玻集團董事長林伯豐、台灣商業聯合總會理事長張平沼及交通部長林佳龍等25位政、商界大老齊聚一堂，除了談論疫情期間各自行業的甘苦，還有更一個重要的目的是為其中一人慶祝生日。

昨日在台北國賓飯店2樓，聚集了25位台灣產業界的大老闆，這些大老闆們平日要有幾位能碰在一起都很難的情況下，一次同時聚集了25位，最主要的目的在幫王應傑慶祝78歲生日，不僅給足了王應傑面子，也象徵著王應傑在政商關係中極好的人脈。除了為王應傑慶生外，席間也一同慶生的還有同樣是1943年出生的林伯豐與潘俊榮。

出席的大老闆們包括魏應交、王任生、陳兩傳、林伯豐、張平沼、三圓建設董事長王光祥、台北首都客運集團李博文、長虹建設董事長李文造、良茂機構董事長陳春銅、永慶房仲集團董事長孫慶餘、工信工程董事長潘俊榮、成運汽車製造董事長吳定發、懇鼎石化集團董事長邱永堂、新北市商業會理事長賴瑞昌、宏崧源貿易董事長梁銘松、台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長黃文雄、百晨企業董事長陳王華、百晨企業總經理郭明欽、台灣三通資產陳中心富、國光客運董事王怡中、國光客運總經理吳忠錫、兩位總統府國策顧問顏志發、廖全平及林佳龍。

國內25位政商領袖為王應傑78歲生日慶祝唱生日快樂歌。（圖／讀者提供）

魏應交原本在南投、彰化已有行程，無法北上參加，後來也在活動結束急忙趕上台北與會。

這些企業大老闆聚在一塊聊天的話題，不免是這幾個月來影響國內外鉅深的新冠肺炎疫情，林伯豐提出了稅制的問題，認為應該要鬆綁來協助企業、李博文則由交通業角度提出疫情衝擊政府的紓困話題、同時擔任台北市電氣商業同業公會理事長的廖全平認為政府對老電器的回收政策，對冰箱及冷氣範的最高3,000元補助，也幫助業者帶動業績成長。

林佳龍表示政府的角色在幫企業的忙，興利與掃除過去文官體制的是一個重要的方向。對此，王應傑舉中佳電力在台中港區的電廠興建計畫，企業應政府號召投入能源產業，但是先前有1年時間在原地踏步，後來經過政府協助出面協調各部會，進度才能順利進行。

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(中時電子報)