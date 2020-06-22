社工師劉孟欣教長者包粽子。（陳淑娥攝）

端午節將至，豐原醫院附設護理之家22日舉辦「長者包粽」活動，由社工師教爺奶及仁德醫專學生包粽子，將裡面餡料食材換成容易包紮的糖果餅乾，讓老人家動動手，親自感受佳節氛圍，別有一番樂趣。

護理之家在佳節前夕安排懷舊風，讓長者體驗包粽子，社工師劉孟欣建議將粽子裡的豬肉、糯米等餡料，換成餅乾糖果，讓爺爺奶奶包粽子時，不會弄得油膩膩，更能感受包粽子樂趣。

劉孟欣表示，小時候看著很多人跟媽媽訂粽子，媽媽包粽子的速度又很快，每顆粽子包起來有有菱有角超厲害，因此跟著學習，記得第一次練習就包了1000顆，從沒有菱角的粽子，慢慢修正到自己滿意，這一包就已經10年了。

護理之家護理長林汝虹指出，長者知道有包粽子活動都非常興奮跟期待，當粽葉拿到面前時，有爺爺聞一聞粽葉，即使不太會包，也在劉孟欣教學下，慢慢完成一顆屬於自己的粽子，甚至還有阿嬤包上癮，跟學生說還想再多包幾顆，並分享當年自己年輕時的包粽趣事。

豐原醫院復健科主任蘇希洵表示，折粽葉、食材封口、綁繩、打結等包粽子動作，看似簡單卻能藉機訓練長者手指靈活度及手眼協調功能，對於行動不便者來說是不錯的活動，讓端午包粽樂趣增添寓教於樂意涵。

(中時 )