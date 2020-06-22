臺中市北屯區國小3年級女童疑遭母持利刃劃傷案件，受傷女童目前在中國附醫加護病房救治。消息傳來，左右鄰居議論紛紛，有鄰居說，當天1輛救護車鳴笛停在巷口，只見女童阿公手抱著血流不止的女童，口中疑不斷念著，「不怕、不怕！」，跑向救護車向救護員喊說：「快救我孫！」，接著女童媽媽上另1輛救護車，情況很危急。

有鄰居指出，之前沒聽到林女會打小孩，平常都是她載小孩上學，當天傳來女童哭叫聲，接著看到女童的阿公把女童抱出門口，跑去救護車，後來女童母親好像情緒很激動，似乎也受傷被送上救護車，沒有聽說過林女有精神方面的疾病。

據了解，女童母親10年前未婚生子，平常與爸、媽、妹妹同住，家中的經濟支柱原是女童60歲阿公當鐵工養家，前陣子防疫期間，林從事美食外送員貼補家用，去年疑似同性結婚，但其另一半未與林女一家同住，小女童活潑可愛，發生這樣的事情，讓鄰居都很驚訝。

(中時 )