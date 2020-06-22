京鼎(3413)總經理邱耀銓表示，今年因半導體大廠資本支出帶動公司營運成長，展望明年，SEMI看好明年大成長並創新高，若隨著疫情遞延之需求以及全球記憶體大廠擴大資本支出，將有利營運比今年更好。

法人評估，京鼎第二季訂單強勁，營收季增率估達2成以上，毛利率也可望較首季23%成長，第三季營收動能可能較緩，不過設備模組的訂單能見度佳，加上耗材備品出貨也有提升，整體下半年業績仍有撐，今年業績預估比去年明顯增長，明年業績可望更上一層樓，明年整體營運將挑戰2018年的新高紀錄。

京鼎2020年第一季營收20.87億元，年增近31%，主要為半導體設備模組出貨需求帶動，毛利率23.38%，營業淨利2.74億元，淨利歸屬母公司業主2.36億元，年增率174.16%，EPS 2.86元。第二季將會延續第一季的成長動能，季成長達20%以上。

展望未來，京鼎看好在疫情逐步趨緩及美國選舉過後美中關係明朗化的前提下，隨著Fab廠數量持續增加，帶動半導體製程設備資本支出成長及零件備品商機，另今年切入到PVD模組項目，預計明年進入量產及中國半導體產業在地化效應將帶動京鼎於自動化設備及其他非製程設備方面的成長等利基，將會對營收成長有所助益。

受到疫情影響，SEMI先前預期，今年晶圓廠設備支出將減少4%，為連續兩年減少，不過，2021年可望強勁回升，將增加24%，達677億美元規模，並創歷史新高紀錄。

京鼎營運將聚焦四大產品領域，增添後續動能。京鼎營運發展策略，將持續專注服務世界級主要客戶外，同時拓展晶圓廠非製程自動化設備業務開發，聚焦在四大產品領域，「半導體設備生命週期製造服務」、「設備及關鍵部件再生循環經濟」、「半導體廠自動化設備自主研發」及「醫療設備開發及製造服務」，除持續深耕半導體製程設備及相關零部件外，進而發展零件備品及維修服務，掌握再生循環經濟商機。同時看好非半導體製程及晶圓廠自動化的產業機會，善用公司累積多年的光機電整合技術，開發具競爭力之利基產品，晶圓廠微汙染防治解決方案業務隨著半導體製程技術持續提升。期望專注四大產品領域以建構持續成長曲線。

京鼎精密科技於5月28日舉行股東會，進行董事全面改選，董事長及原董事成員續任，並決議每股配發現金股利4元，預定除息交易日為7月17日，最後過戶日為7月20日，除息基準日為7月25日，並於8月14日發放現金股利。

(時報資訊)