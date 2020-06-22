台商投資需求殷切，經濟部加工處楠梓園區在2016年推動「週轉基地」政策，由光寶集團與建的第1期廠房大樓、以及捐贈的1棟綜合大樓，已經完工，因此，加工處部份行政單位搬遷進駐新的綜合大樓之後，原消防隊及楠加餐廳等行政單位舊址約1,318坪土地，將再釋出，成為週轉基地，吸引國內外廠商或台商，投資興建新廠房。

加工處22日表示，從2016年開始，加工處為了推動園區用地週轉，首創「週轉基地」政策，首宗投資案，由光寶集團拔得頭籌，第1期廠房大樓已完工，並於行政場域興建、捐贈1棟綜合大樓，該大樓已竣工啟用，作為楠梓園區內的行政服務單位、以及郵局搬遷進駐，合署辦公。

加工處說，行政單位搬遷後的舊址，第1期釋出的面積大約1318.89坪，成為週轉基地，目前已經正式公告招商，未來可興建新廠房，增加投資，逐步達到園區更新目標。

加工處指出，該招商土地，位於楠梓園區行政場域範圍內，包括原消防隊及楠加餐廳，場域內建築物屆臨50年，多為低容積率的行政服務相關單位使用，因為因應台商返台建廠或擴廠的土地需求，透過場域建築物逐步拆遷，將採分期分區釋出。

(工商 )