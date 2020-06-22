陸疫情發生後的首個電商大促「618」已告結束，檢視各大電商平台的業績均超過去年。以京東為例，從6月1日0點到6月18日24點為止，累計下單金額為2692億元（人民幣，下同），比去年同期增長33.6％。

從近年來電商在購物節期間的表現來看，雖然成交額不斷創新高，但增速實際上已經開始放緩，今年能夠出現增速反彈，很大程度上跟疫情有關。觀察在疫情影響下，許多線下活動被迫轉移到線上，更多的人開始通過網路購物。

盤點今年前5個月，大陸實物商品網上零售額占社會消費品零售總額比重已經上升至24.3％，創歷史新高。而5月規模以上快遞業務量也年增41.1％，創2018年2月以來新高。

據《經濟參考報》指出，消費是經濟增長的壓艙石。要穩住經濟基本盤，消費必須要保持一定的增長速度。5月社會消費品零售總額的年減幅收窄，但仍然未能轉正，且遠低於往年平均水準。

(旺報 )