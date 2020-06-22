全聯牛肉主要兩大來源為新鮮的「美國牛」以及「澳洲牛」，其中美國牛肉採用優質品牌National Beef，牛隻主要集中在美國中西部自然放牧，搭配天然穀飼（玉米等）飼養，無草腥味，是極佳的牛肉來源，以精良的冷藏濕式熟成技術供應牛肉給全聯全台門市。

美國牛自然放牧 澳洲牛無藥物殘留

而全聯來自澳洲的牛肉與澳洲最大超市COLES穀物飼養牛肉來源相同，牛隻無使用抗生素、無賀爾蒙、無瘦肉精、更無藥物殘留，熟齡前100天再以穀物、小麥、棉花籽等飼養，油花軟嫩的口感特殊，顛覆一般對澳洲牛肉的刻板印象。

全聯牛肉主要兩大來源為新鮮的「美國牛」以及「澳洲牛」。（全聯實業提供）

不少人以為現宰牛肉、立即烹煮，是品嘗牛肉風味新鮮的好時機，其實牛隻屠宰後約6小時會進入僵直期，這時牛肉嫩度驟減，肌酸的釋出也大大影響牛肉風味。

冷藏濕式熟成 肉質鮮美

但再經過約12小時，牛肉開始隨著時間越來越軟嫩，同時牛肉裡的天然酵素開始分解膠原組織及肌肉纖維，使肉質風味也愈來愈鮮美；這段過程可長達數10天，其中富含許多保存溫度、熟成時間、儲存運輸的牛肉科學技術及經驗，這段過程常被稱為「冷藏濕式熟成」。

全聯牛肉以冷藏濕式熟成，肉質鮮美。（全聯實業提供）

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(中時 )