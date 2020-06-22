Dcare創辦人簡勤佑，在國民黨「數位諸葛亮」海選中突破重圍，4月初接任擔任數位行銷科技長，豈料才不到3個月，疑因屢發爭議，惹惱黨主席江啟臣，傳出遭降職。消息傳出後，網友也紛紛湧入簡勤佑臉書，有人喊加油，也有人卡位看戲。

據了解，簡勤佑原為主席的直屬智囊，因屢屢出包，加上多次在臉書發言引發爭議，黨主席江啟臣也頗有微詞，傳出即日起改到媒體部辦公室，外界解讀是「下放」，變成隸屬媒體部。

對此，網友留言表示「被拔了有夠好笑」「出招即出包... 為什麼可以有這麼經典的評論啊」「出師表（X）出事表（O）」「小簡呀…」「沒被fire真奇蹟」「聽說您被降職了，可憐吶」，但也有人向他喊話「小簡加油」「拍拍」。

簡勤佑本人目前則還沒有對此做出回應，不過國民黨澄清，簡勤佑仍是主席辦公室轄下的一級主管，是為溝通方便，調整到新媒體部合署辦公。

（圖／摘自簡勤佑臉書）

(中時電子報)