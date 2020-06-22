弘光廚藝性社團學生製作便當送給光田醫院醫護人員。（陳淑娥攝）

弘光廚藝性社團成果展秀出學生手藝。（陳淑娥攝）

弘光科大廚藝性社團日前舉辦聯合成果展，推出100元吃精緻中西料理預售餐券遭秒殺，學生把餐券收入製作100個精緻便當，22日送給光田綜合醫院醫護人員，用美食感謝他們防疫期間的辛勞，總院長王乃弘親自接受學生的慰勞便當。

副校長蘇弘毅表示，餐旅相關四社團在疫情趨緩時，舉辦「仲夏之夜」聯合成果活動，展現所學專業製作各式美味佳餚，透過在校內發售餐券，讓全校師生用經濟實惠價格便能品嘗到頂級美食，同時募集向醫護人員致敬經費，製作100個精緻餐盒致贈醫護人員，裝滿了大家對醫護人員的滿滿敬愛。

為了準備便當給光田綜合醫院醫護人員，學生一早便到校準備，這次準備中西綜合的便當，包含舒肥雞胸、綜合野菇、白花椰菜凍派、櫻花蝦米糕、玉子燒、鹹豬肉，甜點則是堅果布朗尼。

光田綜合醫院沙鹿總院長陳子勇感謝弘光學生們的用心，透過發起全校響應鼓勵醫護方式募資，再製作便當給第一線醫護人員享用，非常有心。陳子勇說，目前台灣依照指揮中心開啟防疫新生活運動，民眾生活便利許多，然而醫院仍是防疫重點，指揮中心還是有限制醫院訪客、陪病人數等重點，還盼來院探訪或就醫的民眾務必配合，也遵循醫院人員指示。

成果發表會分兩天舉行，內容包含成果展的所有菜餚。活動總召劉鎧瑋說，一天限量80個便當，且要分梯次領餐。15日是由國青社、調酒社負責製作中式便當，有黃金泡菜、櫻花蝦米糕、海苔玉子燒、紅燒獅子頭、馬告鹹豬肉、臘味雞腿捲，搭配新鮮芒果調製飲料和氣泡飲品搭配棉花糖，體驗活動則是由西餐社、巧點社分別安排創新分子料理體驗及糖霜裝飾體驗。

16日由西餐社、巧點社負責製作西式餐盒，有烙烤豬里肌佐松露醬附食蔬與咖哩美乃滋、水煮鵪鶉蛋附綜合沙拉與荷蘭醬，舒肥雞胸附櫛瓜捲佐南瓜泥、馬鈴薯千層附紅蘿蔔西芹沙拉佐焦化洋蔥奶油醬，搭配的甜點則有堅果布朗尼、OREO瑞士捲、芒果菠蘿泡芙、檸檬塔，體驗活動則是由國青社、調酒社分別安排杯飾切割體驗及飲料搖盪法體驗。

副總召萬宗翰指出，西餐社設計的水煮鵪鶉蛋附綜合沙拉與荷蘭醬這道菜，底部用芋頭炸成鳥巢，上面放了鳥蛋，周圍再用生菜沙拉點綴搭配荷蘭醬，代表綠意盎然生生不息、台灣疫情終於告一段落，民眾展開新的生活。

(中時 )