全球新冠肺炎疫情未止，各大手機品牌廠5G新款手機多延至第4季上市，軟性銅箔基板廠—新揚科(3144)第3季傳統旺季可能延至第4季，不過由於MPI材料加速導入，預估今年MPI佔公司營收比重可望拉升至5%到10%，新揚科總經理吳介宏表示，由於陸系手機廠拉貨力道不足，預估第3季將略優於第2季，若5G手機需求在第4季回升，下半年業績可望優於上半年，公司將力拚今年業績維持去年水準。

原本2020年被視為5G商轉元年，各大智慧型手機品牌廠樂觀期待今年將是5G手機起飛年，未料全球新冠肺炎疫情大爆發，致使全球智慧型手機銷售急凍，且中美貿易戰再起，華為手機遭美國一波波禁令重創，讓今上半年5G手機銷售未如預期，在全球疫情未止下，各大手機品牌廠紛紛將5G新機上市時間延後至第3季末到第4季，亦讓新揚科下半年傳統旺季可能延後至第4季。

不過，儘管5G新款手機延後上市時間，為因應5G高頻高速傳輸需求，各大手機廠加速導入MPI，新揚科近兩年投入不少資源開發新一代天線MPI材料，並陸續打入非蘋手機供應鏈，可望搭上MPI材料高速成長列車。

目前新揚科高雄廠PI雙面板月產能為35萬平方米，大陸廠區以生產PI單面板及覆蓋膜為主，其中PI單面板月產能約10萬平方米到15萬平方米，覆蓋膜月產25萬平方米，由於5G手機都是多層板，必須單面板加雙面板做貼合，新揚科高雄廠區今年第4季將增加1條MPI產線，根據新揚科規劃，新產線將月產10萬平方米雙面板MPI，以因應客戶需求。

去年MPI約佔新揚科營收比重3%到5%，新揚科預估，今年MPI佔營收比重可望拉升到5%至10%。

除手機產品，新揚科產品佈局也擴增至車用、無線耳機、智慧音箱等，目前手機佔新揚科營收比重約50%到60%，NB、無線耳機、無線充電及穿戴式等消費性電子約佔20%到30%，車載及醫療等其他產品約佔10%。

受到新冠肺炎疫情影響，新揚科前5月合併營收為10.02億元，年減5.87%，吳介宏表示，由於各大手機品牌廠5G手機多於第4季上市，陸系手機第3季拉貨力道不足，第3季傳統旺季可能會延後第4季，預估第3季將略優於第2季，若5G手機需求在第4季回升，因5G手機材料ASP較高，有助於公司營收及獲利表現，希望公司今年業績能維持去年水準。

新揚科2019年稅後盈餘為1.4億元，每股盈餘為1.4元，今天股東會通過每股配息0.9元。

(時報資訊)