近來高雄房市就像南台灣的太陽一樣熱情，不止新建案增加，中古市場也人氣沸騰，深耕高雄的營建股成為市場追捧焦點，欣巴巴(9906)今日漲停，同為高雄概念股的京城(2524)今啟動庫藏股，也登上漲停板。此外在南台灣推案的太子(2511)也有資金追價，漲幅達半根漲停板。國產(2504)、冠德(2520)、日勝生(2547)、國揚(2505)等低價股活蹦亂跳，鄉林(5531)更在中場過後亮紅燈；指標股長虹(5534)、興富發(2542)、皇翔(2545)、華固(2548)持穩盤堅。大中小型股齊揚，營建類股指數漲幅艱居前列，不僅是傳產領頭羊，也是台股領頭羊。

全球貨幣寬鬆救經濟，資金浪潮湧向房地產，台灣營建股股價皆有所表現，冠德近一個月來大漲逾25%，國揚自5日中旬20元附近起步，一度突破25元，近來以盤代攻，沿5日線強勢盤整，頗有蓄勢再攻的味道。專營高雄房地產市場的欣巴巴自11日起展現三級跳的實力，從20元附近急攻到25元，近日又來到28元將朝30元整數關卡叩關。至於以南部推案為主的聯上，以不到一個月的時間上攻20%，攻勢不容小覷。

根據六都政府資料顯示，5月買賣移轉數均較去年同期下挫，合計年衰退21.7%，不過與4月比較，高雄市則逆勢成長13.0%，為六都最佳，這股正向風繼續在高雄吹拂，疫情趨緩，看房買客出動，帶動高雄房市增溫，且現階段房貸利率低、可貸成數高，有利房市發展。

(時報資訊)