池勁緯潛入萬華酒行偷取70萬洋酒。（陳鴻偉翻攝）

曾在百貨竊取近百萬珠寶金飾，人稱「黑道太子爺」的池勁緯，曾潛入百貨公司專櫃，4月時曾前往西藏路竊取70多萬的珍藏版洋酒，警方追查贓物流向時，意外發現收贓的業者，竟然就是被偷酒的彭姓酒商，對此彭解釋為了止損，第一時間向同業列出清單，要求「只要看到就先收，我照價買回」，差點因此吃上官司。

警方指出，「黑道太子爺」前科累累，5月到百貨公司偷金飾前，已陸續犯下多起偷酒案件，4月底他行經西藏路某酒行，發現對方大門未上鎖，潛入店內偷走麥卡倫30年、麥卡倫25年、麥卡倫1979年典藏等9瓶洋酒，市價約70多萬元。

彭姓老闆後來發現被偷，因為這類酒十分罕見，為了止損，他立刻將清單報給其他同業，表示只要有人來兜售，「先把酒買起來，多少錢我照價買回。」

幾天後池勁緯果然現身北市某家酒行，向李姓業者賤賣洋酒，9瓶酒只賣27萬元，李因得到彭的拜託，當場就將酒全數買下，輾轉又回賣給彭姓老闆。

日前池因金飾竊案落網，警方事後追查銷贓管道，最後發現被害人就是收贓者，只好傳喚彭姓酒商前來釐清。

對此彭無奈表示，這些酒都很罕見、珍貴，是他花了不少心力收購取得，市面上根本看不到，因此第一時間被偷後，他才會拜託同行幫忙留意，目的只為先行止損，沒想到差點會吃上官司。

(中時 )